Leserfotos vom 22.06 - 28.06.2020 - Teil 2

"Thank you for the music" - DANKE an fünf Sängerinnen und Sänger des Opernchores für das aufmunternde Hofkonzert zwischen Juliusstraße und Wilhelmitorufer am 25.06.2020.

Foto: Dieter Wenzel, Braunschweig