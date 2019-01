Leserfotos vom 21.01. - 27.01.2019

Walforum in Riddagshausen !? Fotoausschnitt der Übersichtstafel am Kreuzteich Ecke Fischerweg-Messeweg in Riddagshausen. Der Ausschnitt zeigt den Bereich Forstamt und Waldforum.

Foto: Lothar Niehusen, Wolfenbüttel