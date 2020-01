Die Okerfüchse aus Groß Schwülper besuchen eine Tischlerei

Der Kinder vom Waldkindergarten Okerfüchse lernten die Maschinen in der Tischlerei von Martin Mildner kennen.

Groß Schwülper. Dieses Mal stand als Ausflugsziel wieder die Schreinerei Mildner in Groß Schwülper auf dem Plan.

Der Waldkindergarten Okerfüchse war unterwegs zu einer Tischlerei. Wie auch in den Vorjahren wurden die Okerfüchse liebevoll von Martin Mildner in seiner Schreinerei empfangen, heißt es in einem Bericht für die Presse.

„Unser Ziel war es, dass jeder Okerfuchs sich eine kleine Schatztruhe baut, die er dann mit nach Hause nehmen darf. Mit der professionellen Unterstützung und einer perfekten Vorbereitung von Martin wurde gesägt, gebohrt und geschliffen. Nur die Holzlatte hat uns der Schreinermeister mit seiner Format Tischkreissäge auf Länge geschnitten“, schreibt Pascale Schmidt, Leiter des Waldkindergartens Okerfüchse. Auf die Frage, wer schon mal mit einer Säge gesägt hat, antworteten alle Okerfüchse stolz mit „ich“. Auch die Hobelmaschine wurde vorgestellt. Selbst dort konnten ein paar Waldkindergartenkinder sagen, dass sie auch im Waldkindergarten schon mal einen Hobel benutzt haben.

Eine Frage, die einem Kind aber noch auf der Seele lag, war ,,wo ist der Leimtopf und gibt es hier auch einen Pumuckl?“ Doch was jetzt jeder Okerfuchs weiß: ,,Wie der Schreiner kann es keiner“.

Die Erzieher und Erzieherinnen Meike Schultz, Thorsten Jahns, Pascale Schmidt und Praktikantin Larissa Lyrath bedankten sich bei Martin Mildner für diesen interessanten, spannenden und erlebnisreichen Tag in der schönen Tischlerei.