Keine halben Sachen

Warum halbe Sachen machen, sich in Details verlieren, Entscheidungen treffen? Feiern wir einfach das große Ganze, die Erde selbst. 1969 fiel bei einer Unesco-Konferenz der Vorschlag, einen Tag der Erde einzurichten. In dieser Woche wurde er wieder begangen und soll auf die Probleme der Umweltverschmutzung aufmerksam machen. Wie gut, dass Klima- und Umweltschutz bereits stärker in unserem Bewusstsein verankert sind als noch vor Jahren. Doch habe ich nicht gerade noch einen Einweg-Kaffeebecher in den Müll geworfen? Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben! Und wer es sportlich mag, kann es mal mit Plogging ausprobieren. Diese Sportart, die es aus Schweden auch nach Braunschweig geschafft hat, verbindet Joggen und Müll aufsammeln. Sauber!

