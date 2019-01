Mein Kunstsachverstand hält sich in Grenzen. Ich hab’ sozusagen keine Ahnung, ähnlich wie beim Fußball.

Mein Kunstsachverstand hält sich in Grenzen. Ich hab’ sozusagen keine Ahnung, ähnlich wie beim Fußball. Trotzdem bin ich im Herbst 2016 ins Herzog-Anton-Ulrich-Museum gestürmt, als es wiedereröffnet wurde und alle davon schwärmten. Bei mir folgte damals allerdings schnell Ernüchterung. Mein erster Eindruck: Die Gemälde sagen mir nicht viel. Und kommt man ihnen auch nur ein bisschen zu nah, dann piept’s sofort zum Schutz der wertvollen Werke. Puuh, nicht meine Welt, dachte ich. Aber losgelassen hat’s mich trotzdem nicht: Irgendein Zauber muss doch in diesen Bildern stecken! Kürzlich ging’s deshalb nochmal ins Museum – dieses Mal mit Führung und einer Kunsthistorikerin, die in verständlicher Sprache und mit unglaublicher Begeisterung Geschichten zu den Gemälden und Malern erzählte. Und plötzlich sprang der Funke über. Die Bilder wurden lebendig, und ich habe Lust auf mehr.

Es ist eben doch nicht immer der erste Eindruck, der zählt. Vielleicht sollte ich auch noch ein zweites Mal ins Fußballstadion gehen?