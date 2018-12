Nur noch 9 Mal siegen!

Klein Fritzchen schreibt auch in diesem Jahr wieder an den Weihnachtsmann. „Lieber Weihnachtsmann, schicke die Geschenke dieses Jahr bitte direkt an mich und nicht an meine Eltern. Die haben voriges Jahr doch glatt das Handy für sich behalten.“ Zum Glück haben wir alle ja unser Geschenk schon weg....