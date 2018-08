Drunter und drüber

Ein Restaurant in Binz hat die Nase voll von renitenten Kindern. Ab 17 Uhr muss alles unter 14 draußen bleiben. „Es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer“, klagt der entnervte Besitzer. Gäste am Nebentisch würden belästigt, Gläser umgeschmissen; die Kinder zerrten an Tischdecken, lärmten, plärrten,...