Braunschweig. An der Großen Straße in Braunschweig-Lehndorf hat es am Sonntag gebrannt. Die Hausbewohner konnten sich retten, die Ermittlungen laufen.

Im Braunschweiger Stadtteil Lehndorf ist am Sonntagnachmittag eine Wohnung ausgebrannt. Die ersten Anrufer meldeten um 16.30 Uhr über den Notruf eine starke Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus in der Großen Straße. In kurzen Abständen gingen weitere Notrufe ein, die dem Leitstellendisponenten bereits offene Flammen aus einem Fenster mitteilten.

Ein Löschzug der Braunschweiger Hauptwache und die Ortswehren aus Lehndorf und Lamme waren bereits alarmiert und unterwegs. Aufgrund der sich abzeichnenden Gefahrensituation wurde ein weiterer Führungsdienst sowie Notarzt und ein zusätzlicher Rettungswagen in Marsch nachalarmiert.

Am Einsatzort bestätigte sich die Lage: Eine Wohnung im ersten Obergeschoss stand in Flammen. In dem Gebäude waren 16 Bewohner gemeldet. Die Suche nach eventuell noch in der Wohnung befindlichen Menschen gestaltete sich schwierig. Aber: Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Teilweise wurden Betroffene vom Rettungsdienst und der Notfallseelsorge betreut.

Feuerwehr: Brandwohnung in Lehndorf ist vorerst unbewohnbar

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen über Leitern und durch das Treppenhaus. Relativ schnell konnte das Feuer so unter Kontrolle gebracht werden.

Nach Mitteilung des Einsatzleiters Mathias John ist die betroffene Wohnung nun unbewohnbar. Zur Sicherheit wurden die elektrischen Zuführungen zu der Wohnung getrennt. Die übrigen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen gehen.

Beamte der Schutzpolizei sperrten während der Löscharbeiten die Straße ab. Experten der Kriminalpolizei machten sich bereits an die Ermittlungen zur Brandursache.

