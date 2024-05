Es gibt sicherlich z.Zt. viel an der politischen oder auch wirtschaftlichen Lage unseres Landes zu kritisieren, aber es gibt auch weiterhin viel Gutes. Dafür können wir im internationalen Vergleich immer noch sehr dankbar sein. Vielleicht weist uns der Text unserer Nationalhymne - so man ihn den kennt! - in die richtige Richtung und wir könn(t)en ihn auch heute noch durchaus singen. Dazu dieses Foto - "...blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland!" © privat | Klaus-Dieter Zunke, Gifhorn