Braunschweig. Bei Streitigkeiten am Bohlweg fielen Schläge und rassistische Beleidigungen. Von zwei Tätern fehlt noch jede Spur. Zeugen filmten das Geschehen.

Am späten Dienstagabend hat ein Streit am Bohlweg die Polizei auf den Plan gerufen. Wie diese berichtet, hatten sich zwei Personengruppen in einer Braunschweiger Straßenbahn gestritten. Schließlich verließen beide Gruppen die Bahn am Bohlweg, als der Streit eskalierte. Der genaue Hergang ist unklar. Die Polizei vermutet, dass drei Personen einer Gruppe zwei Mitglieder der anderen Gruppe angriffen, unter anderem durch Schläge und Tritte. Laut Zeugenaussagen fielen einem der Opfer gegenüber auch rassistische Beleidigungen.

Polizei Braunschweig fasst einen Angreifer

Mehrere Personen beobachteten das Geschehen, einige filmten es zum Teil. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, konnten sie nur noch einen der drei Angreifer stellen. Sowohl die beiden anderen Angreifer als auch die Opfer hatten den Ort des Geschehens bereits verlassen. Ihre Identität ist bislang unbekannt.

Die Polizei Braunschweig leitete daraufhin entsprechende Strafverfahren ein. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Strafschutz. Über Art und Umfang sowie die Motive der Tat herrscht jedoch noch Unklarheit.

