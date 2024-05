Braunschweig. Wegen Bauarbeiten werden ab Montag Straßenbahn-Linien umgeleitet, auch Busse können eine Haltestelle nicht anfahren. Hier erfahren Sie mehr.

Wegen einer Baumaßnahme an der Haltestelle „Friedrich-Wilhelm-Straße“ müssen die Stadtbahnlinien 3 und 5 von Montag, 6. Mai (Betriebsbeginn), bis Freitag, 10. Mai (Betriebsschluss), in beiden Richtungen über den John-F.-Kennedy-Platz umgeleitet werden. Das kündigt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) in einer Pressemitteilung an.

Die Haltestelle „Friedrich-Wilhelm-Straße“ kann in diesem Zeitraum sowohl von den Stadtbahnlinien 3 und 5 als auch von den Buslinien 411, 413, 416, 418, 422, 423, 450, 480 und 560 von KVM nicht bedient werden, heißt es weiter. Fahrgäste könnten alternativ die Haltestellen „Friedrich-Wilhelm-Platz“, „Münzstraße“ (Bus) oder „Schloss“ (Stadtbahn) nutzen.

Straßenbahn-Umleitung in Braunschweig: John-F.-Kennedy-Platz wird zusätzlich angefahren

Die Stadtbahnlinien 3 und 5 bedienen während der Baumaßnahme am Friedrich-Wilhelm-Platz die Bahnsteige am Bruchtorwall beziehungsweise an der Oker und zusätzlich die Haltestelle „John-F.-Kennedy-Platz“, schreibt die BSVG.

Die geänderten Fahrplandaten seien bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) verfügbar und könnten beispielsweise unter www.bsvg.net oder über die „Meine BSVG“-App abgerufen werden.

red