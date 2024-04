Der Schwarzstorch ist noch sehr selten in Deutschland, um so mehr kann man sich freuen, dass es diesen schönen Vogel bei uns in der Region gibt. Es ist ein äußerst sensibler Vogel, der während seiner Brutzeit nicht gestört werden darf. Nur so wird sich der Schwarzstorch bei uns weiter vermehren können. © privat | Karlheinz Reichert, Wolfenbüttel