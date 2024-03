Das Foto zeigt einen Buchfinken der an Papillomatoses erkrankt ist (Wucherrungen an den Füßen und Beinen). Dagobert, Name des Buchfinken kommt schon seit 3 Jahren zu unserem Futterplatz, die Wucherrungen (gutartig) werden leider immer größer. © privat | Hans-W.Schrader, Vechelde