Braunschweig. Das Fahrzeug ließ der unbekannte Täter auf der A2 zurück – mitsamt schwarz-rotem Mountainbike. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer des Rads.

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar einen VW-Bus im Braunschweiger Stadtteil Stöckheim gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei ist der Täter in das Haus eines 62-Jährigen eingebrochen, nahm den Fahrzeugschlüssel und fuhr mit dem VW-Bus auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin. Bei einer Polizeikontrolle auf der Autobahn flüchtete der Täter zunächst mit dem Bus, stellte das Fahrzeug dann auf der A2 ab und setzte die Flucht fußläufig in unbekannte Richtung fort.

In dem Fahrzeug fand die Polizei ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke „KS CYCLING“, dessen Herkunft ungeklärt ist. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer des Fahrrads. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (0531) 4762516 entgegen.

Die Polizei sucht nach dem Eigentümer des Fahrrads. © FMN | Polizei Braunschweig

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red