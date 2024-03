Braunschweig. Frank Rogalski übernimmt die neue Projektstelle. Nur acht Prozent der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind im Sportverein.

Inklusion im Sport – ein Thema, das die Lebenshilfe Braunschweig mehr ins Zentrum rücken möchte. Erster Schritt dazu: eine neue Projektstelle für inklusiven Sport. Frank Rogalski, lizenzierter Trainer für Badminton, Volleyball und die Heidelberger Ballschule und seit über 50 Jahren dem organisierten Sport eng verbunden, übernimmt die neue Position.

Die Zahlen lassen aufhorchen: Nur etwa acht Prozent aller Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind in Sportvereinen organisiert. Der Anteil der Menschen ohne Beeinträchtigung liegt zwischen 35 und 40 Prozent. Grund genug für die Lebenshilfe, sich um mehr inklusive Angebote zu kümmern, teilt diese mit.

Erste Erfahrungen im Beachvolleyball

Erste Erfahrungen dazu wurden im Beachvolleyball gesammelt, wo mit dem Universitäts-Sport-Club (USC) Braunschweig ein erfolgreiches Unified Team gegründet wurde. Weitere sollen folgen: So sind erste Angebote bei den Basketball-Löwen und den Magni-Boulern sowie TuRa Braunschweig geplant. Auch für eFootball und den Skisport gibt es erste Aktivitäten, mehr inklusive Angebote zu entwickeln.

Wir wollen die Vereine auf die vielen positiven Aspekte von inklusiven Angeboten aufmerksam machen. Frank Rogalski

„Wir wollen die Vereine auf die vielen positiven Aspekte von inklusiven Angeboten aufmerksam machen“, wird Rogalski in der Mitteilung der Lebenshilfe zitiert. „Menschen mit Beeinträchtigung betätigen sich gerne sportlich. Und das gemeinsame Sporttreiben kann auch vielen Menschen ohne Beeinträchtigung gute Momente bereiten.“ Alle Sportvereine seien willkommen.

Lebenhilfe begleitet Sportler zu Angeboten

Die Lebenshilfe begleitet die Sportler mit Beeinträchtigung zu den Angeboten. Fahrten werden organisiert. Selbst die Schaffung neuer inklusiver Angebote sei möglich – Rogalski stehen dafür Zeitkontingente zur Verfügung, die Vereine abrufen können, um so auch neue Angebote zu schaffen und neue Mitglieder zu gewinnen. Denkbar sind etwa Lauf-Angebote oder Kraftsport. Das Alter der Teilnehmer spiele keine Rolle. Auch die Integration von Menschen mit psychischen Erkrankungen sei vorgesehen.

Immer mal wieder Vorbehalte

Erfahrungsgemäß gebe es immer mal wieder Vorbehalte gegenüber Sport für und mit Menschen mit Beeinträchtigung. Das würde sich in der Regel schnell legen: „Manchmal dauert die eine oder andere Erklärung etwas länger, daran gewöhnt man sich als Trainer aber schnell – und wird durch viel Engagement und Vertrauen der Menschen mehr als entlohnt.“

Mittelfristig sollen in Braunschweig auch mehr Unified Teams gegründet werden, die dann an Meisterschaften bis hin zu den Special Olympics teilnehmen könnten. In Unified Teams agieren Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam.

Vereine sind eingeladen, das Angebot kennenzulernen: frank.rogalski@lebenshilfe-braunschweig, (0157) 76375695.

