Warum der Schwarzspecht Schwarzspecht heißt, wird anhand des Fotos mehr als klar. Wer einmal das Glück hat, einen Schwarzspecht in freier Wildbahn zu beobachten, wird von seiner majestätischen Erscheinung und seinem beeindruckenden Trommeln sicherlich fasziniert sein. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten und die heimische Natur zu erkunden, um diesen imposanten Vogel in seinem natürlichen Lebensraum zu entdecken. © privat | Karlheinz Reichert, Wolfenbüttel