Braunschweig. Der Unbekannte entwendete Überwachungskameras einen Werkzeugwagen und Navis. Die Polizei Braunschweig sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Sonntag, 21 Uhr und Montag, 10 Uhr mehrfach in ein Firmengebäude in der Frankfurter Straße eingebrochen. Laut Pressemitteilung der Polizei gelangte er über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude. Er entwendete Überwachungskamera, einen Werkzeugwagen sowie eine Klappleiter. Im gleichen Tatzeitraum schlug der Täter außerdem die Scheibe eines Fahrzeugs auf dem Firmengelände ein und stahl Fahrzeugteile, wie Airbags, Scheinwerfer und das Navi. Er konnte unerkannt durch einen Zaun in den angrenzenden Kleingartenverein flüchten. Zeugen sollen sich unter der Nummer (0531) 4762516 bei der Kriminalpolizei melden.

red