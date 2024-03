Braunschweig. 700 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen wurden gewürdigt. Noch mehr Hochwasserschutz ist nötig.

Etliche Tage lang hatte das Hochwasser an Weihnachten und über den Jahreswechsel Braunschweig beschäftigt. Felder, Wiesen, Straßen und Wege waren überflutet. In vielen Häusern in den Überschwemmungsgebieten drückte das Wasser von unten herein. Letztlich ging jedoch alles weitgehend glimpflich ab. „Grund dafür waren auch das große Engagement und der unermüdliche Einsatz der rund 700 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen“, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Stadt.

Schon während des Hochwassers hatte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum wiederholt seinen Dank ausgedrückt. Nun folgte noch ein offizieller Empfang im Rathaus. Die Jochen-Staake-Stiftung unterstützte diese Veranstaltung, sorgte für die Speisen und spendete den Helferinnen und Helfern Karten für ein Heimspiel von Eintracht Braunschweig.

Braunschweigs Oberbürgermeister: Sie haben freiwillig rund um die Uhr gearbeitet

„Alle, die über die Feiertage im ehrenamtlichen Einsatz für den Schutz unserer Stadt waren, haben Enormes geleistet“, betonte Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. „Mit großem Engagement haben sie freiwillig rund um die Uhr gearbeitet. Dafür möchte ich Ihnen im Namen der ganzen Stadtgesellschaft ausdrücklich danken.“

Das Engagement zeige, dass ehrenamtlicher Einsatz für den Zusammenhalt der Gesellschaft unverzichtbar sei. „Ich freue mich sehr, Oberbürgermeister einer Stadt zu sein, in der die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung – insbesondere in Krisenzeiten – so ausgeprägt ist“, so Kornblum.

Braunschweig will sich noch besser für Hochwasser wappnen

Es gelte nun, die gesammelten Erfahrungen in die strategische Planung für den Hochwasserschutz einzuarbeiten. Dies umso mehr, als nach Expertenmeinung aufgrund des Klimawandels in Zukunft mit häufigeren Hochwasser- und Starkregenereignissen zu rechnen sei. „Wir haben bereits die ersten Schritte unternommen und werden auch weiterhin in großem Umfang in den Hochwasserschutz investieren und die technische Ausstattung optimieren“, sagte der Oberbürgermeister.

So sind unter anderem wichtige Neuanschaffungen vorgesehen, zum Beispiel ein zweiter Mobildeich für rund eine Million Euro, der möglicherweise in Stöckheim am Rüninger Weg zum Einsatz kommen könnte. Auch eine zweite Sandsack-Füllmaschine sei nötig, hatte Feuerwehr-Chef Torge Malchau in einer ersten Bilanz kurz nach dem Hochwasser betont. Des Weiteren geht es um Logistik-Lastwagen, regentaugliche Schutzkleidung für die Einsatzkräfte und mehr präventiven Hochwasserschutz.

