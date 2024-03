Braunschweig. Schlaraffia Brunsviga lud regionale Krimi-Autoren zum ersten Krimi-Turnier ein. Wer das Autoren-Duell für sich entschieden hat, lesen Sie hier.

Der herrisch-mürrische Ehemann macht dir das Leben schwer. Da kannst du als Ehefrau schon mal auf die Idee kommen, vier giftige Wunderbaumkügelchen aus den Saatgutgläsern in die Grützwurst zu rühren. Nachmittags: Kopfschmerzen, Fieber, Atemnot. „Typische Corona-Symptome“, kommentiert der Hausarzt, als er den Totenschein ausstellt. Der perfekte Mord. Wird das Jahre später noch einmal gelingen beim ungeliebten Schwiegersohn – vielleicht, als der Nichtschwimmer gerade an der Oker steht? Wer am Samstag beim Krimi-Turnier im Haus der Schlaraffen war, der weiß es. Dort gewann Helga Thiele-Messow mit dieser Story. Ihr Preis: eine Killerkachel, die fiese Fliese.

Helga Thiele-Messow gewann das Krimi-Turnier. © FMN | Bernward Comes

Im Rittersaal des Männerbundes Schlaraffia, der sich der Pflege von Kunst, Freundschaft und Humor widmet, gibt es regelmäßig fröhliche interne Wettstreite. Die Ritter, Junker und Knappen (so die Rangordnung) tragen eigene Beiträge vor und hoffen, damit Trophäen wie den Walpurgisorden zu erringen. Inzwischen wird das schwere Tor der Okerburg indes hin und wieder auch für öffentliche Veranstaltungen geöffnet. Beim ersten Krimi-Turnier, bei dem je fünf regionale Autorinnen und Autoren antraten, waren alle 100 Zuschauerplätze belegt. Zum Erlebnis gehörte auch das Ambiente: Fahnen, Wappen, Orden, Gemälde, Holzschwerter, zwinkernde Uhus: fast jeder Zentimeter im Saal gut genutzt.

Gäste bekamen Einblick in den Verein Schlaraffia Brunsviga

Mitgastgeber Thomas Ostwald – er heißt hier Ritter Gerstäcker – erzählte einleitend über die bereits seit 1883 wirkende Schlaraffia Brunsviga. Der Autor von über 300 Büchern nahm dann auch selbst am Turnier teil, mit einer eleganten, drehbuchartigen Story über einen venezianischen Abend und Mord im Richmondpark. Wer ermordet wird, erfährt man aber erst, wenn man seinen Roman von 2008 liest. Sein Beitrag war ein Appetithappen. Neu-Schlaraffe Tilman Thiemig, einst Inhaber eines Krimi-Antiquariats, führte launig durchs Programm – und ging selbst mit der Story „Lauer Lenz“ ins Rennen, inszeniert mit faszinierenden Stimmen. Der Protagonist heißt eigentlich Ludger Lenz. Er rächt sich an dem Lehrer, der ihm den Spottnamen verlieh.

Was braucht eine Kriminalgeschichte? Letztlich nur eine strafbare Handlung. Der Rest ist Freistil. Die Übeltat kann auch sein, dass sich eine Verlegerin als Autorin eines fremden Buchmanuskriptes ausgibt. So wie in der locker erzählten Story von Sigrid Herrmann-Bosse. Im Mittelpunkt kann auch jemand stehen, der plant, mit einem Radlader einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Das war der Plot bei Armin Rütters – nach einer wahren Begebenheit.

Das war der Inhalt der weiteren regionalen Autoren

Eine Rasterfahndung nach Krimi-Merkmalen gab es an dem Abend aber nicht. So passte auch Till Burgwächters Text gut rein. Hochtourig, mit hoher Pointendichte stellte er wahre Todesanzeigen und Grabinschriften vor. Etwa: „Jetzt wissen wir wenigstens, wo er nachts schläft“. Oder: „Erst viel Humor, dann viel Tumor.“ Auch Hardy Cruegers Beitrag war originell. Sein Privatdetektiv Rick Xaver Morton ermittelt schon, bevor er überhaupt weiß, was der Auftrag ist. Einprägsam erzählt. Eine Hommage an den Krimi-Noir.

Karola Briese derweil unterhielt mit Überlegungen einer Frau: Wie ließe sich der Ehemann am besten beseitigen, sodass es aussieht wie ein Unfall? Linda Entz lieferte die überraschendste Schlusspointe. Killer Matteo erledigt jeden Auftrag in maximal sieben Minuten. Das Ende der Geschichte ist allerdings auch seines. Mordwerkzeug: eine vergiftete Krawattennadel. Zum Schluss erzählte Kirsten Döbler kurz und knackig über Andy. Der verkauft ein geknacktes Auto, um einen Schwarm einladen zu können. Die Frau aber hat anderes im Kopf – weil es ihr Auto war. Thomas Bode begleitete am Klavier mit Krimi-Musik wie dem Tatort-Thema. Das Publikum entschied über den Sieg. Das Turnier soll nun jährlich stattfinden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: