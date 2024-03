Braunschweig. Damit hatte der 45-Jährige wohl nicht gerechnet: Als er bei der Polizei eine Strafanzeige aufgeben will, wird er selbst erhaftet. Das war der Grund.

Ein 45-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Braunschweig für ihn ganz überraschend verhaftet worden - und das, obwohl er die Polizeiwache aufsuchte, um eine Strafanzeige zu stellen. Gegen 20 Uhr betrat er die Wache und schilderte, dass ihm am Dienstag ein Rucksack mit Wertsachen im Braunschweiger Stadtgebiet entwendet wurde. Nun wollte er nach Polizeiangaben eine Strafanzeige aufgeben.

Der Mann wurde allerdings seit einigen Tagen selber von der Justiz gesucht. Bei der Überprüfung seiner Personalie stellten die Bundespolizisten fest, dass der Braunschweiger im Oktober 2023 rechtskräftig wegen mehrfachen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Da er die Geldstrafe von 570 Euro aber nicht bezahlte und auch jetzt nicht aufbringen konnte, muss er ersatzweise für 38 Tage ins Gefängnis. Die Beamten verhafteten den überraschten Mann und brachten ihn die Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei abschließend berichtet.

