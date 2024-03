Braunschweig. In der Münchenstraße wird der Verkehr mittels Ampeln geregelt. Trotzdem kollidieren ein 36-Jähriger und ein 53-Jähriger. Die Polizei sucht Zeugen.

In Braunschweig sind am Dienstagmorgen, 5. März, zwei Autos in der Münchenstraße miteinander kollidiert. Gegen 7.53 Uhr fuhr der 36-jährige Unfallverursacher aus der Münchenstraße links auf den Zubringer der A391 in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich kollidierte er jedoch mit einem 53-jährigen Autofahrer, der die Münchenstraße in Richtung Cyriaksring befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 53-jährige Mann leicht verletzt. Das berichtet die Polizei Braunschweig.

Da der Verkehr an der Unfallstelle durch Ampeln geregelt wird und diese nicht parallel Grün zeigen, steht laut Polizeiangaben ein Rotlichtverstoß im Raum. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Schaltung der Lichtsignalanlage geben können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0531) 476-3935.

red