Braunschweig. Die Polizei Braunschweig sucht nun nach einem Zeugen, der Streifenpolizisten auf die Auseinandersetzung im Kiryat-Tivon-Park aufmerksam machte.

Heranwachsende sind am Dienstag im Kiryat-Tivon-Park in Braunschweig aufeinander losgegangen. Das teilt die Polizei mit. Demnach war eine Funkstreifenwagenbesatzung auf dem Lessingplatz in Richtung Europaplatz unterwegs, als gegen 13.50 Uhr ein Mann auf sich aufmerksam machte. Er erklärte den Beamten, dass es im Kiryat-Tivon-Park eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gegeben habe.

Der Anblick eines Streifenwagens löst körperlicher Auseinandersetzung in Braunschweig auf

Die Polizisten begaben sich umgehend in den Park und sahen zirka 10 Heranwachsende. Als diese den Streifenwagen bemerkten, flohen die Teilnehmer des Konflikts in verschiedene Richtungen. Die Polizei fahndete in der Umgebung nach möglichen Zeugen und fand diese auch - sie konnten eine körperliche Auseinandersetzung bestätigen. Ein Zeuge gab an, dass der ursprüngliche Hinweisgeber die Geschehnisse gefilmt haben könnte.

Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hintergrund der Auseinandersetzung und die genaue Tathandlung sind Bestandteil der Ermittlungen. Für die Aufklärung sucht die Polizei nun nach dem zirka 50-jährigen Hinweisgeber, der mit einem Fahrrad und einem Hund unterwegs war. Auch weitere Zeugen sollen sich melden: (0531) 476 3115.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red