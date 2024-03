Das warme Wetter macht es möglich, dass die Grasfrösche sehr früh ablaichen. In meinem Gartenteich sind derzeit mehr als 30 Grasfrösche. Einige Laichballen sind bereits gelegt. Jeder Laichballen hat ca 700-4000 Eier. In den nächsten Wochen wird es also sehr lebendig in meinem Garten werden. © privat | Karlheinz Reichert, Wolfenbüttel