Braunschweig. Ein Pkw im Inselwall wurde von einem Unbekannten angezündet. Die Polizei Braunschweig sucht Augenzeugen, die diese Tat beobachtet haben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 3. März, um 1.55 Uhr wurde ein Pkw im Inselwall in Braunschweig in Brand gesetzt. Ein bislang unbekannter Täter zündete das Fahrzeug auf unbekannte Weise an und flüchtete dann vom Tatort, berichtet die Polizei. Das Auto brannte komplett aus, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die relevante Beobachtungen zur Tat gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476-2516.

red