Braunschweig. Der Rottweiler-Mischling braucht einfühlsame Halter, die ihn viel beschäftigen. Doch es gibt ein Problem.

Irgend jemand wollte ihn loswerden: Rottweiler-Mischling Salty wurde angebunden aufgefunden. Der zweijährige Rüde ist nach Auskunft des Tierheims ein temperamentvoller und aufgeweckter Hund, der viel erleben und noch einiges lernen möchte. Salty verstehe sich gut mit Hündinnen, aber die meisten Rüden könne er gar nicht leiden. Salty liebe ausgiebige Spaziergänge und wolle viel beschäftigt werden. „Leider wissen wir nicht, ob er gut alleine bleiben kann“, so das Tierheim. Dort nimmt er allerdings seine Decken gern auseinander, wenn ihm langweilig ist.

Salty besitze eine schlechte Frustationstoleranz und fühle sich schnell in die Enge getrieben. „Kommt er in solche Situationen, zum Beispiel beim Tierarztbesuch oder Maulkorbtraining, sieht Salty oft den Angriff als die beste Lösung“, so die Experten. Er habe bereits mehrfach versucht, sich durch Angriffverhalten aus verschiedenen Situationen zu entziehen. „Hier ist sehr viel Training und Erfahrung im Umgang mit Hunden gefragt.“

Das Braunschweiger Tierheim vermittelt Salty gern

Das Tierheim sucht für Salty sportliche Halter, die Spaß daran haben den Rüden geistig und körperlich auszulasten. Seine neuen Menschen sollten aber auch Hundeerfahrung mitbringen und und bereit sein, an seinen Problemen zu arbeiten. Kinder sollten nicht ihm selben Haushalt leben.

Wer Interesse an Salty hat und als neuer Halter geeignet ist, kann sich im Tierheim am Biberweg melden: Telefon (0531) 500007, montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

