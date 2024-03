Braunschweig. Für die geplante Vesperkirche im Mai sind weitere Spenden dringend erforderlich. Diese Ziele verfolgen die Braunschweiger Macher.

Bereits zum dritten Mal veranstalten Propstei Braunschweig und Diakonie im Braunschweiger Land eine Vesperkirche. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde „Martini zu Dritt“ bitten die Organisatoren vom 3. bis 17. Mai zu Tisch und wollen so eine Plattform für Begegnungen ganz unterschiedlicher Menschen schaffen. Veranstaltungsort ist die Martinikirche im Zentrum der Stadt.

Die Planungen für die Vesperkirche laufen auf Hochtouren, es gibt wieder ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, täglich eine kostenlose Vesper-Mahlzeit sowie eine Kaffee-Bar. Doch die gestiegenen Kosten sind eine große Herausforderung für alle Beteiligten und Spenden dringend erforderlich.

Organisatoren der Vesperkirche kämpfen mit hohen Kosten

„Wir haben engagierte Menschen, die sich, ihre Zeit und ihre Begabungen in die Vesperkirche einbringen werden. Wir haben in der Martinikirche eine hervorragende Location im Zentrum unserer Stadt“, sagt Henriette Höxter, Mitglied des Propsteiverbandes und Vorsitzende der Propsteisynode. „Aber die Kosten laufen uns in diesem Jahr davon.“

Hier können sich Menschen begegnen, die sonst nicht an einem Tisch sitzen. So entsteht ein Raum, der den Zusammenhalt in unserer Stadt stärken kann. Vanessa Viehweger - Pfarrerin von St. Martini

Allein bei den Mahlzeiten seien es täglich über 500 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Auch die höheren Honorare für Künstler und Künstlerinnen, für Technik, Reinigung und vieles mehr schlagen zu Buche. Die Propstei hat daher eigens ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: DE07 5206 0410 0000 0065 72, Verwendungszweck: Vesperkirche 2024).

Vesperkirche soll Zusammenhalt in Braunschweig stärken

Die Vesperkirche ist ein wichtiges Angebot in der Stadt. Sie ermöglicht bei einer gemeinsamen Mahlzeit, bei Konzerten, Mitmach-Aktionen oder Lesungen ganz zwanglos einen Austausch von Menschen, die sonst nicht aufeinandertreffen. Denn jeder und jede ist willkommen. „Hier können sich Menschen begegnen, die sonst nicht an einem Tisch sitzen“, sagt Pfarrerin Vanessa Viehweger von St. Martini. „So entsteht ein Raum, der den Zusammenhalt in unserer Stadt stärken kann.“

Und Propst Lars Dedekind ergänzt: „Kirche ist da, wo Menschen sich begegnen, miteinander Zeit verbringen, Geschichten teilen, voneinander lernen, zusammen feiern, gemeinsam essen und trinken. Denn Gott ist da, wo Menschen sind“.

Getragen wird die Veranstaltung von vielen Ehrenamtlichen. Sie begrüßen die Gäste, geben das Essen aus, kümmern sich um die Vorbereitung des Programms. Kurz: Sie sorgen dafür, dass sich alle wohlfühlen. Wer den Kreis der Ehrenamtlichen unterstützen will, kann sich an die Diakonie im Braunschweiger Land wenden, Telefon (0531) 8892010 oder per Mail an vesperkirche@diakonie-braunschweig.de.

