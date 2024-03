Braunschweig. 500 Ehrenamtliche werden noch benötigt, damit die Wahl am 9. Juni ordnungsgemäß ablaufen kann. Weitere Fakten zur Europawahl.

In drei Monaten findet die Europawahl statt: Am 9. Juni werden in Deutschland 96 Europaabgeordnete gewählt. Die Stadt Braunschweig sucht zurzeit noch weitere ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Für die ordnungsgemäße Durchführung sei am Wahlsonntag die Hilfe von rund 2200 Ehrenamtlichen erforderlich. „Derzeit sucht das Braunschweiger Wahlamt noch etwa 500 Personen, die bei der Europawahl mitwirken“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. „Da das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt wurde, kann jede und jeder ab 16 Jahren bei der Wahl helfen.“

Insbesondere in den westlichen Stadtteilen würden noch Personen benötigt. Aber auch aus allen anderen Bereichen der Stadt seien weitere Meldungen willkommen. Interessierte können sich einfach unter www.braunschweig.de/wahlhilfe anmelden. Dort sind weitere Informationen hinterlegt. Fragen beantwortet das Wahlamt unter 0531/470-4114 oder per Mail an wahlhilfe@braunschweig.de.

Bürger aus anderen EU-Ländern müssen Wahl beantragen

Ein weiterer Hinweis der Stadtverwaltung: Aktuell werden die in Braunschweig lebenden fast 7800 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger aus den übrigen 26 Ländern der Europäischen Union angeschrieben und darüber informiert, dass sie in Deutschland nur an der Europawahl teilnehmen können, wenn sie dies ausdrücklich beantragen. Die Frist für den erforderlichen Formantrag endet laut der Stadtverwaltung am 19. Mai. Bis dahin müssen die Anträge dem Wahlamt im Original vorliegen. Vor fünf Jahren nutzten 540 Unionsbürger die Möglichkeit, in Braunschweig statt in ihrem Heimatstaat zur Wahl zu gehen. Das Wahlrecht dürfe auf jeden Fall nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden.

Die Anträge zur Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis sind im Internet unter www.bundeswahlleiterin.de verfügbar. Sie können auch im Wahlamt angefordert werden. Bei der Bundeswahlleitung wie auch auf den Braunschweiger Wahlseiten unter www.braunschweig.de/europawahl finden sich weitere Informationen zur Europawahl am 9. Juni, beim Bundesinnenministerium auf www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany darüber hinaus in allen Amtssprachen der Europäischen Union.

Stadt: Unterstützungsunterschriften rechtzeitig einreichen

Darüber hinaus werden Bürgerinnen und Bürger, Parteien und sonstige politische Vereinigungen, die Unterstützungsunterschriften zur Europawahl sammeln, gebeten, die Bögen rechtzeitig einzureichen. Die Frist für die Einreichung bei der Bundeswahlleitung läuft am 18. März ab. „Prüfung und eventuelle Postwege benötigen Zeit“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. „Auch kleinere Mengen an Unterschriftsbögen sollten daher möglichst bald im Wahlamt vorgelegt werden.“

red