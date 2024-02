Braunschweig. Zwei Aufnahmen der Überwachungskameras hat die Polizei nun freigegeben. Die Unbekannte stahl zwölf Flakons aus eine Drogerie.

Die Braunschweiger Polizei sucht mit einem Foto nach einer Ladendiebin. Die bislang unbekannte Frau soll am 2. Januar gegen 12.49 Uhr zwölf Parfümflaschen aus den Auslagen einer Drogerie am Damm in der Innenstadt gestohlen haben. „Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass die Beschuldigte diesen Diebstahl gewerbsmäßig begangen haben könnte“, erklärt die Polizei. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Überwachungskameras in dem Drogeriemarkt haben die Frau aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und mit Beschluss des Amtsgerichts in Braunschweig werden nun zwei Fotos für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Aus einer Drogerie hat diese Frau zwölf Parfüms gestohlen. Braunschweigs Polizei bittet um Hinweise zu der bislang Unbekannten. © Polizei Braunschweig | Polizei Braunschweig

Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise zu der Unbekannten – zuständig ist das Polizeikommissariat Mitte, erreichbar unter der Telefonnummer (0531) 4763115.

red