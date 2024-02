Braunschweig. Die BZ-Filmpremiere zeigt das Science-Fiction-Spektakel in mehreren Sälen: auf Deutsch, auf Englisch und als Doppel-Vorstellung.

Das Astor Filmtheater steht am Mittwoch, 28. Februar, fast ganz im Zeichen von „Dune 2“. Das Science-Fiction-Spektakel startet mit verschiedenen Angeboten in mehreren Sälen: Die BZ-Filmpremiere läuft auf Deutsch (19.45/20.15/20.30 Uhr), als Doppelvorstellung der Teile 1 und 2 (18 Uhr) und im englischen Original (20 Uhr). Mehr als 1000 Zuschauer werden in Braunschweig erwartet, wenn die Geschichte um den jungen Paul Atreides in die nächste Runde geht. Tickets gibt es im Kino.

Das Sci-Fi-Epos basiert auf einer Buchvorlage, die zu ihrer Zeit bahnbrechend war und schnell zum Kult wurde. „Dune“ geht zurück auf die gleichnamige Romanreihe von Frank Herbert, die 1965 mit „Der Wüstenplanet“ ihren Anfang nahm. Das Buch veränderte die Sci-Fi-Literatur für immer und inspirierte etliche Nachfolger. „Der Wüstenplanet“ gilt unter anderem als entscheidende Inspiration für das vielleicht bekannteste Sci-Fi-Universum der Filmgeschichte: „Star Wars“.

Herberts „Wüstenplanet“ spielt in einer Zeit, in der die Menschheit das Weltall besiedelt hat. An der Spitze der Macht stehen der Padischah-Imperator und verschiedene Adels-Häuser. Verfeindet sind insbesondere das Haus Atreides und das Geschlecht des Barons Harkonnen. Harkonnen kontrollierte über Jahrzehnte in den Diensten des Imperators den Wüstenplaneten Arrakis.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Kino-Chef Frank Oppermann: „Wer das Buch von 1965 heute aufschlägt, wird sofort Verbindungen knüpfen zwischen der Zukunftswelt des Romans und der Welt, in der wir heute leben.“ Herbert habe ökologische Fragen und antiimperialistische Kämpfe gekonnt miteinander verschränkt. „So bekriegen sich auf Arrakis Nomadenstämme und kaiserliche Soldaten wegen eines kostbaren Rohstoffs: Spice. Nur dort, in der Hitze von Arrakis, kann man diese Ressource dem Sand entreißen.“ Ohne das Spice aber könnten die Raumflotten der großen Adelshäuser nicht fliegen. „Ist das nicht erschreckend aktuell?“, fragt Oppermann.

In den Büchern geht es um Unterdrückung, politische Ränkespiele, Ausbeutung, Tyrannei, Verrat und Machtgier. Doch auch um Mystik, religiösen Fanatismus und Aberglaube. Diesmal steht der junge Paul (Timothée Chalamet) vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des gesamten Universums. Mit allen Mitteln muss er versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern – eine Zukunft, die niemand außer ihm vorhersehen kann.