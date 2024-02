Braunschweig. Das Kochevent Rudirockt in Braunschweig bringt fremde Menschen an einen Tisch. Wie funktioniert das und wer kann mitmachen?

Es ist Freitagabend, 18.20 Uhr in der Nordstadt in Braunschweig. „Wie spät ist es?“, fragt Vivien Helm. „Ach wir haben noch Zeit, bis die Gäste kommen“, antwortet Pauline Mertens. Schnell flippt sie noch ein letztes Naan-Brot aus der Pfanne auf den Teller. Jetzt noch den Tisch decken, die Stühle rücken, die Dips anrichten und das Bier aus dem Keller holen, denn um 18.30 Uhr sollen die Gäste kommen. Die beiden sind optimistisch. Womit sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechnen: In weniger als fünf Minuten wird es bereits an der Tür klingeln.