Braunschweig. Erich Crispien berichtet aus dem Alltag im Notdienst – und gibt Tipps für Tierbesitzer.

Ob verschluckter Gummiball oder unangenehmer Flohbefall: Die Gründe, als Tierbesitzer einen Tierarzt aufzusuchen, sind vielfältig. In seiner mehr als 30-jährigen Arbeit als Tierarzt in Heidberg erlebte auch Erich Crispien viele Fälle, die ihm bis heute in Erinnerung geblieben sind.