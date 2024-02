Die Ukrainerin Olena Kovalevska (links) kam mit ihrer heute 17-jährigen Tochter Maria und ihrem Mann im Mai 2022 nach Braunschweig. Olena lehrt Englisch an der Sally-Perel-Gesamtschule, die Tochter will an der IGS bald das Abitur schaffen. Zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs ist die Familie dankbar für soviel Herzlichkeit und Anteilnahme an ihrem Schicksal. © FMN | Bernward Comes