Braunschweig. Wer in Braunschweig den Hund nicht an der Leine Gassi gehen will, hat andere Optionen. Hier finden Sie eine Übersicht über Hundeplätze.

Immer nur mit dem Hund an der Leine Gassi gehen? Das muss auch in der Brut- und Setzzeit nicht sein. In Braunschweig gibt es drei Hundeplätze, auf denen sich der Freund auf vier Pfoten nach Lust und Laune auslaufen und mit Artgenossen herumtollen kann. Hier finden Sie alle Informationen zu den Freilaufflächen der Löwenstadt.