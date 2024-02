Braunschweig. Auftakt von „Update: Zuversicht“ in Braunschweig: Ein Ort der Begegnung und des Austausches für alle, die Unterstützung suchen.

Zuversicht, das ist der feste Glaube an etwas Positives. In Anbetracht persönlicher oder aktueller weltpolitischer Krisen fällt es einigen Menschen schwer, hoffnungsvoll zu bleiben. Das neue sozial-seelsorgliche Projekt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig und der Diakonie Braunschweiger Land möchte ihnen Zuversicht schenken und Lösungen bieten. „Update: Zuversicht“, so der Name, hilft bei persönlichen und sozialen Herausforderungen.