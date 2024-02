Braunschweig. Wer vergeht sich an einem Erinnerungsort für tote Kinder? Die Polizei sucht noch Zeugen. Was betroffene Eltern jetzt fordern.

Warum? Wer macht so etwas? Diese Fragen stellt sich Sylvie Güdesen seit Tagen. Im Mai 2023 verlor sie ihren Sohn Tomte. Da war er drei. Hirntumor. Lange kämpfte er gegen den Krebs, dann verlor er den Kampf. Die 37-Jährige schloss sich zur Trauerbewältigung dem Verein „Weggefährten“ an. Der kümmert sich in Braunschweig seit Jahrzehnten um die Angehörigen von verstorbenen oder schwer erkrankten Kindern. Im November pflanzte Güdesen dann einen Erinnerungsbaum im Westpark, so wie mehrere andere Familien an dem Tag auch.