Braunschweig. Im Rechtsstreit zwischen Fitnessland und Christian Haertle erringt die Kette vor Gericht einen Teilerfolg. Das sind die Hintergründe.

Paukenschlag im Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Chef der damaligen Hygia-Gruppe Christian Haertle und der Fitnessstudiokette Fitnessland-Gruppe: Am Mittwochvormittag verurteilte das Braunschweiger Landgericht Haertle zu einer Zahlung von 886.500 Euro zuzüglich fünf Prozent Zinsen an die Fitnessland-Gruppe. Durch die Zinsen nähert sich der Betrag der Million an.