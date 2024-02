Braunschweig. Ein Krimineller gibt sich als Handwerker aus und entwendet Goldschmuck aus der Wohnung einer 90-jährigen Braunschweigerin

Am Freitag hat ein falscher Handwerker eine 90-jährige Braunschweigerin in ihrer Wohnung bestohlen. Das teilt die Polizei mit. Demnach klopfte es gegen 9 Uhr an der Wohnungstür im nördlichen Ringgebiet. Die Seniorin öffnete die Tür. Ein bislang unbekannter Mann stand im Flur und gab an, dass es in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben hätte. Er müsse überprüfen, ob das Wasser richtig laufe. Die 90-Jährige ließ den Mann in ihre Wohnung. Er überprüfte die Küche und forderte die Frau auf, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen.

Täter gibt sich in Braunschweig als Handwerker aus

Nach einiger Zeit stellte die 90-Jährige fest, dass der Mann nicht mehr in der Wohnung war. Sie bemerkte, dass Goldschmuck aus ihrer Wohnung entwendet wurde. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei bisher nicht beziffern.

Nun ermittelt die Polizei. Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: Er soll zirka 1,80 Meter groß sein. Er ist schätzungsweise zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er war dunkel bekleidet und trug Latzhose, Jacke und Mütze. Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas beobachtet haben oder den Mann gesehen haben, um Mithilfe. Sie sollen sich melden unter (0531) 4762516.

red