Braunschweig. Zum zweiten Mal in Folge musste die Feuerwehr wegen eines vermeintlichen Brandes ausrücken. Doch schnell gibt es Entwarnung.

Am zweiten Tag in Folge musste die Braunschweiger Feuerwehr zu einem vermeintlichen Großbrand im Studierendenwohnheim am Rebenring ausrücken, der sich dann als Fehlalarm entpuppen sollte. Das bestätigte Einsatzleiter Thomas Hickmann, Brandrat bei der Berufsfeuerwehr Braunschweig, unserer Zeitung. Am sogenannten „Affenfelsen“ war am Dienstagnachmittag in der 12. Etage Essen angebrannt, und die Feuermelder hatten automatisch angeschlagen.

Löschzug der Hauptfeuerwache Braunschweig im Einsatz

„In diesen Fällen gibt es standardisierte Verfahren, die vorsehen, dass wir massiv ausrücken“, erklärte Hickmann. So war neben dem kompletten Löschzug der Hauptfeuerwache auch noch spezielles Atem- und Strahlenschutzgerät an den vermeintlichen Brandort gebracht worden. „Da der Alarm für die 12. Etage ausgelöst wurde, war es notwendig, mit mehr Personal als üblich auszurücken, weil wir das Gerät in dem Fall nicht über Leitern, sondern über das Treppenhaus zur Wohnung hätten bringen müssen“, erläuterte Hickmann den Großeinsatz. Auch ein Polizeiwagen war vor Ort. Die Polizei werde in solchen Fällen von der Zentrale informiert.

Einsatzleiter: Feuermelder sehr sensibel eingestellt

Schon am Tag zuvor war die Feuerwehr wegen eines vergleichbaren Falls zu dem wohl bekanntesten Studentenwohnheim in Braunschweig ausgerückt. Nachdem auch am Dienstag die betroffene Wohnung gelüftet und die Melder wieder aktiviert worden waren, konnten Hickmann und seine Kollegen wieder zur Wache zurückkehren. „Die Technik ist dort sehr sensibel eingestellt.“ Die Wohnungen seien zudem sehr klein, hätten in der Regel Kochnischen. Und manch ein Student würde sein Essen sehr gerne scharf anbraten, sagte Hickmann.