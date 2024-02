Braunschweig. Die Beschäftigte eines Industrieunternehmens in der Hansestraße geriet mit ihrem Arm in eine Maschine, die Rettung gestaltete sich schwierig.

Die Beschäftigte eines Industrieunternehmens im Bereich der Hansestraße ist am Montag, gegen 15 Uhr, mit ihrem Arm in eine Maschine geraten. Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr haben zwei gegenläufig drehende Walzen den Arm in die Maschine gezogen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Person noch immer in der Maschine eingeklemmt. Sie sei ansprechbar gewesen, klagte jedoch über größte Schmerzen. Problematisch für die Rettung war die Enge der Maschinenbauteile sowie die massive Stahlbauweise, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte trennten die Walze zunächst mechanisch und hoben diese anschließend mit zwei hydraulischen Spreizern an. Dabei wurde die Maschine stark beschädigt.

Die schwer verletzte Beschäftigte kam in ein Braunschweiger Krankenhaus. Eine Vielzahl von Augenzeugen und Angehörigen wurden durch die Notfallseelsorge betreut. Polizei und Gewerbeaufsichtsamt ermitteln zur Ursache und Hergang des Unfalls.

red