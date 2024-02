Braunschweig. Julia und Finja machten in der Ausbildung ein Praktikum in Finnland. Und: Hier werden Auslands-Interessierte kostenlos beraten.

Auslandserfahrungen in der Ausbildung? Ist das nicht nur was für Studenten? Nein! Die Braunschweiger Auszubildenden Julia Siedentopf und Finja Kochanek waren letztes Jahr für vier Wochen in Finnland. Welche Erfahrungen sie gemacht haben, und welche Chancen auch andere interessierte Azubis haben, um die Welt zu entdecken.