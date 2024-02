Braunschweig. Einsatz für die Feuerwehr in der Friedrich-Seele-Straße in Braunschweig am Sonntag: Eine mytseriöse Flüssigkeit tropt aus einem Lkw. Di

Wie die Feuerwehr Braunschweig mitteilt, hat es am Sonntagmorgen einen Einsatz der Kräfte an der Friedrich-Seele-Straße gegeben. Von dort sei, so die Angaben der Leitstelle, der Feuerwehr der Austritt einer unbekannten Flüssigkeit aus einem abgestellten Sattelschlepper gemeldet worden. Neben der Feuerwehr Braunschweig, die mit 16 Kräften vor Ort war, waren auch die Polizei Braunschweig sowie ein Kanalmeister der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH im Einsatz.

Nach ersten Angaben sollte es sich bei der Flüssigkeit, die aus dem Sattelschlepper tropfte, um eine weiße Flüssigkeit handeln. Vor Ort stellte der Führungsdienst der Feuerwehr dann fest, dass es sich bei der milchigen Flüssigkeit um eine Lauge handelte, die in geringen Mengen bereits über die Entwässerungsrinne in den Straßenablauf abgeflossen war.

Feuerwehreinsatz in Braunschweig: ABC-Zug analysiert unbekannte Flüssigkeit und kommt zu Ergebnis

Zur Analyse des Stoffes und Einschätzung der Gefahr wurde die Fachgruppe „Messen“ des ABC-Zuges Braunschweig an den Ort des Geschehens beordert. Diese Spezialeinheit verfügt über eine umfangreiche Mess- und Analysetechnik, um unbekannte Chemikalien identifizieren zu können. Durch die Analyse und eine damit verbundene Stoffrecherche stellte sich schließlich heraus, dass es sich um eine Emulsion handelte, die zum Kühlen in metallverarbeitenden Betrieben verwendet wird.

Der inzwischen ebenfalls vor Ort eingetroffene Fahrer des Sattelzugs konnte dies letztlich bestätigen. Der ausgetretene Stoff wurde mit einem speziellen Granulat abgebunden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt.

red