Braunschweig. Bunte Fische, Garnelen und Wasserpflanzen locken am Sonntag hunderte Besucher ins Westand. Die Veranstaltung läuft noch bis 15 Uhr.

Wer hätte das gedacht? Bei der Zierfischbörse in Braunschweig im Westand ist es am Sonntagvormittag so voll, dass sich die Besucher auf den Gängen drängen. Eine Stunde nach Eröffnung der Börse zählen die Veranstalter bereits 700 Besucher. Kein Wunder, gibt es doch in Deutschland über 2 Millionen Aquarienbesitzer.