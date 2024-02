Braunschweig. Familien, die den Verlust eines Kindes erleiden mussten, konnten die Bäume im Westpark pflanzen und schmücken. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Donnerstag die „Bäume der Erinnerung“ im Westpark in Braunschweig geplündert. Im November hatten Familien, die den Verlust eines Kindes erleiden mussten, hier die Möglichkeit, die Bäume zu pflanzen, individuell zu schmücken und einen besonderen Erinnerungsort zu schaffen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Braunschweig ging am Donnerstag eine Anzeige bei den Beamten ein. Von den Plünderungen seien mindestens zehn Familien betroffen.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat Süd unter der Telefonnummer (0531) 4763515 entgegen.

red