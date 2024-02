Braunschweig. Die Thuner Bürgerinitiative BISS entwirft dieses Szenario in einem Offenen Brief. Stadt, Land sowie Eckert & Ziegler widersprechen.

Die Bürgerinitiative Strahlenschutz Braunschweig (BISS) hat in einem Offenen Brief an Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) ihre Bedenken erneuert, die in Thune ansässige Nuklearfirma Eckert & Ziegler (E&Z) könnte Kapazitäten zur Lagerung von schwach- und mittelradioaktivem Material auf ihrem Firmengelände ausbauen. Das falle laut BISS in eine Zeit, in der die Stadt Braunschweig Entscheidungen zur Erweiterung von sozialen Einrichtungen und zusätzlichem Wohnraum im Umkreis des Unternehmensstandortes schon längst gefällt hätte.