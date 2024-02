Braunschweig. Mysteriöser Fall in Braunschweig: Ein Mann soll einen Unbekannten in der Berkenbuschstraße angefahren haben. Doch der hat sich noch nicht gemeldet.

In Braunschweig soll es am Mittwoch, 7. Februar, um 6.30 Uhr zu einem Unfall gekommen sein, bei dem ein 65-jähriger Autofahrer einen noch unbekannten Fußgänger angefahren hat. Nach Angaben der Polizei soll der Mann einen älteren Herrn beim Abbiegen in die Berkenbuschstraße mit seiner Frontschürze touchiert haben. Das Unfallopfer sei in Begleitung einer weiteren Person gewesen. Bei dem Zusammenstoß sei der ältere Herr zu Boden gestürzt und habe sich hierbei leicht am Arm verletzt, so die Polizei.

Der Autofahrer habe der Begleitperson des verletzten Herren seine Personaldaten und seine Telefonnummer zur Verfügung gestellt. Da sich diese bislang nicht bei dem Unfallverursacher gemeldet haben, werden nun sowohl der verletzte Mann, seine Begleitperson als auch weitere Zeugen gesucht. Hinweise unter der Telefonnummer (0531) 4763935.

red