Braunschweig. Nach dem Gerichtsurteil aus Lüneburg gehen die Anwohner erneut auf die Straße. Sie sorgen sich – und sind wütend auf Verwaltung und Politik.

Mehr als hundert Anwohner und einige Gewerbetreibende aus dem Bezirk Berliner Straße sind am Wochenende auf die Straße gegangen, um gegen die Pläne zur Einrichtung eines Bordells in ihrem Quartier zu demonstrieren. Die von der Braunschweiger Stadtverwaltung angestrebte Lösung, mit einer Sperrgebietsverordnung die Prostitution an der Berliner Straße und auch in weiten Teilen der Stadt zu verhindern, war jüngst durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg gekippt worden. Seitdem sind die alten Ängste, die die Anwohner bereits vor vier Jahren beschäftigt haben, wieder präsent.

„Wir Anwohnerinnen und Anwohner sorgen uns um unsere Sicherheit und die ihrer Kinder, die tagtäglich auf dem Weg zur Schule, in die Stadt sowie zu ihren Freizeitaktivitäten direkt am zukünftigen Bordell vorbei müssten“, schreiben die Anwohner in einer Stellungnahme. Allein im nahen Umkreis befänden sich schutzwürdige Einrichtungen wie Kitas, zwei Schulen, ein REHA-Zentrum, Sportstätten, die Lebenshilfe, der Malteser Hilfsdienst und das DRK Sozialkaufhaus.

Die Demonstranten ärgern sich auch über die Stadtverwaltung, die ihrer Meinung nach die damalige Bauvoranfrage zur Genehmigung des bordellähnlichen Betriebes durchgewunken habe, ohne die direkten Anwohner und Unternehmen zu beteiligen – damit seien ihrer Ansicht nach Fakten geschaffen worden.

Kommende Woche wird sich der Rat der Stadt mit dem Thema beschäftigen

Auch über die Politik ist man verärgert, da diese die letzten Jahre nicht dazu genutzt habe, den Bebauungsplan aus 1973 durch entsprechende Priorisierung und Druck auf die Verwaltung an die gegenwärtige faktische Bebauungssituation anzupassen. „Wir befürchten, dass die Eröffnung dieses Etablissements die Ansiedlung weiterer Bordellbetriebe nach sich zieht, gegen deren Bauanträge aus Gründen der Gleichbehandlung dann nicht mehr negativ entschieden werden kann“, schreiben die Anwohner in einer Stellungnahme an die Redaktion.

Wie geht es nun weiter mit dem Vorhaben des Immobilieneigentümers, im Gewerbegebiet an der Ecke Berliner Straße/Petzvalstraße ein Bordell mit 20 Zimmern einzurichten? Wie berichtet, hatte die Stadt die entsprechende Bauvoranfrage 2019 zunächst positiv beschieden, den Bauantrag später aber auf Basis der neuen Sperrbezirksverordnung abgelehnt – daraufhin folgte die Klage des Eigentümers.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt fordert mit einem Dringlichkeitsantrag einen neuen Bebauungsplan für diesen Bereich, um das Bordell zu verhindern. Es gehe um moralischen Schutz für Kinder und Jugendliche sowie um wirtschaftlichen Schutz für Immobilieneigentümer wegen eines zu erwartenden Trading-Down-Effekts des gesamten Gebiets, argumentiert sie.

Am kommenden Dienstag wird das Thema im Rat der Stadt Braunschweig behandelt.

Sperrbezirksverordnung könnte nachgebessert werden

Zum Hintergrund: Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat zwar keine Revision zugelassen. Doch gegen diese Nichtzulassung kann die Polizeidirektion noch Rechtsmittel einlegen. Außerdem: Wenn es zu Nachbesserungen an der Sperrbezirksverordnung kommt, ist völlig offen, ob diese dann zwangsläufig zu einer Zulässigkeit des Bordells an der Berliner Straße/Petzvalstraße führen würden. In dem Urteil ging es nicht um den konkreten Standort, sondern um das generelle Vorgehen der Polizeidirektion beim Ausweisen der Toleranzzonen, also jener Bereiche, in denen Bordelle zulässig sein sollen.

