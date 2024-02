Braunschweig. Nächste Woche ist er in Braunschweig: Wir haben mit dem Entertainer vorab im exklusiven Interview über sein Leben gesprochen.

Schrill, bunt und laut – so kennt man Ross Antony. Zuletzt zeigte sich der 49-Jährige in der TV-Doku „Down the Road“ bei den öffentlichen-rechtlichen Sendern eher von einer ruhigeren Seite. Mit seinem dritten Backbuch gibt er jetzt auch intimere Einblicke in sein Familienleben mit Mama Vivien (82). Mit uns hat er über seine innige Beziehung zu seiner Mutter gesprochen.