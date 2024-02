Braunschweig. Wird das Biopic der Reggae-Legende gerecht? Hier die Meinungen der Zuschauer und unserer Rezensentin.

Was war da bloß los auf Jamaika in jenen 1970-Jahren? Schießereien auf offener Straße! Wir erfahren in diesem Film nicht wirklich viel über die damaligen Unruhen auf dem karibischen Inselstaat, über die politischen Zerwürfnisse und wer hier gegen wen kämpft. Nur eines wird schnell klar: Bob Marley will das alles nicht. Er will Freiheit, Frieden, Fröhlichkeit. Sein Rastafari-Glaube verabscheut Regierungen. Allesamt korrupt. Damit will er nichts zu tun haben, will Musik machen und mit ihr die Welt zu einem besseren Ort: „No Woman, No Cry“. Nein, keine Frau sollte wegen der Last des Lebens weinen müssen.