Meine Kalthausorchideen den Sorte Cymbidium stehen jetzt in voller Blüte. Sie sind keine Pflanzen für das geheizte Wohnzimmer und stehen daher in meinem ungeheizten Schlafzimmer. Zur Blüte kommen sie nur, wenn sie entsprechende Kältereize bekommen. Daher stehen sie bei mir von Mai bis Oktober/November, je nach Witterung, an einem geschützten Platz im Garten. Sie blühen sehr lange, so dass man entsprechend lange Freude daran hat. © privat | Ursula Forjahn, Wolfsburg