Der Buntspecht ist sehr vorsichtig am Futterplatz, er kommt erst zum Fressen wenn er meine Stimme hört, ich spreche immer mit den Tieren, am Ton erkennen sie das keine Gefahr droht. Wenn ich am Morgen in den Privat-Park komme immer zur gleichen Zeit, rufe ich immer:" Hallo ich bin da." Fasanen-Hähne, Eichhörnchen, Eichelhäher, alle Meisenarten, Kleiber, Baumläufer, Finken, Amseln reagieren auf die Rufe, selbst der so scheue Zaunkönig gibt sich die Ehre. © privat | Hans-W.Schrader, Vechelde